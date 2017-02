Kleurrijk boegbeeld Veendam Henk Nienhuis (75) overleden

NecroHenk Nienhuis, clubicoon van SC Veendam, is op 75-jarige leeftijd overleden. Nienhuis was bij de in 2013 failliet gegane club werkzaam als speler, trainer en directeur.

Met het overlijden van Henk Nienhuis heeft het Nederlandse voetbal een uiterst kleurrijk persoon verloren. De geboren Drent verdiende in zijn lange loopbaan de eretitel ‘mister Veendam’. Als hyperemotionele trainer van de Oost-Groningers, met wie hij tot ieders verrassing twee keer naar de eredivisie promoveerde, groeide hij in de jaren 80 uit tot een landelijke bekendheid.

Nienhuis beleefde als Veendam-coach misschien wel zijn finest hour toen hij met de bescheiden provincieclub op 16 oktober 1988 in de eredivisie met 1-3 won bij de grote rivaal FC Groningen. Het verleidde ‘het boertje’, zoals hij in de grote stad werd gezien, tot een uitbundige ereronde langs de tribunes van het Oosterpark. Een provocatie die hij jaren later ‘niet zo’n slimme actie’ noemde. Het was echter tekenend voor zijn stijl en karakter. De impulsieve Nienhuis, man met grote mond en klein hartje, kreeg mensen net zo makkelijk op de banken als op de kast. Conflicten waren nooit ver weg met de controversiële drukteschopper in de buurt.

Zelf kon hij ook aardig voetballen. Nienhuis stond al op zijn 15de in het eerste van VV Nieuw Buinen, de club uit zijn geboorteplaats die hij in 1963 verruilde voor SC Veendam. De middenvelder speelde tot 1973 aan de Langeleegte, ook omdat een beenbreuk een grotere carrière in de weg stond. Na zijn actieve loopbaan werd Nienhuis assistent-trainer van FC Groningen en hoofdtrainer van Veendam. Bij beide clubs werkte hij later ook nog als (technisch) directeur.

In totaal werkte hij zo’n 25 jaar voor SC Veendam, de club die in 2013 failliet ging. In 2000 werd hij wegens zijn verdiensten voor het voetbal benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Nienhuis bleef ook na zijn vertrek als directeur van Veendam in 2002 betrokken bij het voetbal. Zo was hij onder meer jarenlang de zaakwaarnemer van Bas Dost.

Voetbal bleef tot het laatste moment zijn grote passie. Zijn slopende ziekte, die ervoor zorgde dat hij het steeds rustiger aan moest doen, weerhield hem daar niet van. Nienhuis volgde alles nog en spelde de sportpagina’s van de krant uit. Hij balanceerde al eerder op het randje nadat eind 2012 een zware vorm van prostaatkanker bij hem was geconstateerd. ,,Ondanks de slechte vooruitzichten, zijn het toch nog vier jaar geworden’’, liet hij vorige maand nog weten. De levensgenieter wist toen al dat hij niet lang meer te gaan had, maar hield zich sterk. ,,Ik ben me aan het voorbereiden, 2018 gaat hem niet meer worden’’.