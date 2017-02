KNVB-baas De Jong hoopt dat Feyenoord kampioen wordt

De Jong laat in zijn column op de site van de KNVB over zijn voorkeur geen onduidelijkheid bestaan. ,,Als geboren Brabander zal het niemand verbazen dat ik een hart voor PSV heb, maar ik kan dat goed uitschakelen als ik in functie ben. En zelfs als ik even niet in functie ben, durf ik mijn voorkeur over de uitslag van zondag best te geven. Ik zal thuis duimen voor Feyenoord. Ja, sorry Eindhoven, maar ik meen dat.''



,,Die ongelooflijk grote club Feyenoord, komend van zo ver, jaar-in-jaar-uit geploeterd om financieel en ander onheil af te wenden, eindelijk staat die volksclub weer op de drempel van een landstitel'', zo legt De Jong, operationeel directeur betaald voetbal, uit. ,,Met zo'n enorme achterban is het goed voor het hele voetbal, dat Feyenoord kampioen wordt. Als je als nationale topclub al zó lang geen rol van betekenis hebt gespeeld in de titelstrijd, mag het wel weer een keer. Eén keertje.''



Feyenoord leidt de Eredivisie al vanaf speelronde 1. De Rotterdammers hebben acht punten voorsprong op PSV, de nummer drie in de Eredivisie die zondag naar De Kuip komt. Ajax staat tweede op vijf punten van Feyenoord.