KNVB bevestigt: Jans niet aan de slag bij voetbalbond

Tscheu La Ling: Titel voor Feyenoord is duizend procent zeker

9 mei Door de verrassende nederlaag van Feyenoord bij Excelsior valt de beslissing om het kampioenschap pas op de laatste speeldag. Slepen de Rotterdammers thuis tegen Heracles alsnog de titel in de wacht, of mag Ajax uit bij Willem II de schaal in ontvangst nemen? We blikken vooruit met spelers die voor beide titelkandidaten hebben gespeeld. Vandaag: Tscheu La Ling.