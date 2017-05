KNVB blijft bij standpunt: clubs mogen zelf bepalen over kunstgras

De KNVB begrijpt de discussie over kunstgras in de eredivisie, maar blijft bij het standpunt dat voetbalclubs zelf mogen bepalen op wat voor soort ondergrond zij spelen. Dat zegt de Nederlandse voetbalbond in reactie op een manifest van twaalf aanvoerders die oproepen tot een verbod op kunstgrasvelden in de eredivisie.

Onder hen de captains van de traditionele top drie, Davy Klaassen (Ajax), Luuk de Jong (PSV) en de gestopte Dirk Kuijt (Feyenoord). De profvoetballers stellen dat het Nederlandse voetbal vanwege het kunstgras verder internationaal achterop raakt.

,,Clubs zien ook voordelen in kunstgras", volgens een woordvoerder van de KNVB. ,,Dat is begrijpelijk als je kijkt naar de financiën en de belastbaarheid van een kunstgrasveld. In het betaalde voetbal werd dit seizoen bij 56 procent van de 686 wedstrijden op kunstgras gespeeld. Toch is het goed dat we de discussie blijven voeren."

Data

De KNVB houdt maandag een congres over de verschillende grasvelden in het betaalde voetbal. ,,We zullen daar ook met wetenschappelijke data komen", kondigt de woordvoerder aan.

Spelersvakbond VVCS is bij monde van voorzitter Danny Hesp wat stelliger. ,,We moeten met zijn allen deze ontwikkeling stoppen en beginnen om de eredivisie kunstgrasvrij te maken", meent Hesp die alle meningen van de twaalf aanvoerders bundelde in het manifest.