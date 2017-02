Kobayashi in extase: Van Nistelrooy bekeek zijn wedstrijd

Heerenveen-middenvelder Yuki Kobayashi speelde vanavond een uitstekende wedstrijd tegen Roda JC (3-0) maar dat was niet wat hem na afloop erg bezig hield. De Japanner had vernomen dat voormalig Heerenveen-legende Ruud van Nistelrooy op de tribune van het Abe Lenstra Stadion had gezeten.

Door: Nik Kok

,,Mijn grote idool. Die ken ik alleen van tv." De middenvelder excuseerde zich en ging op zoek naar de voormalige wereldspits. Toen zijn poging vruchteloos bleek, meldde hij zich weer keurig bij de vier Japanse journalisten die elke wedstrijd trouw verslag doen van zijn verrichtingen.

Trainer Jurgen Streppel was lovend voor zijn pupil. ,,Yuki is ons brein. Een fantastische middenvelder die niet lang meer bij ons gaat spelen denk ik. Zo goed is hij wel."

Kobayashi heeft een ietwat andere rol door de afwezigheid van Stijn Schaars. ,,Daardoor moet hij iets minder aanvallend spelen. Maar hij is heel plichtsgetrouw dus ik hoef hem eigenlijk nauwelijks af te remmen. Hij is ook zo'n speler die direct naar de bank komt na een doelpunt om te kijken hoe we het beter neer kunnen zetten.”