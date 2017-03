Konterman vertrekt na dit seizoen bij FC Twente

Teruglezen: AZ naar de bekerfinale dankzij penaltykiller Krul

2 maart Het was een onwaarschijnlijke, onvervalste bekerthriller in Alkmaar! AZ was SC Cambuur uiteindelijk de baas na penalty's. Keeper Tim Krul was - net als op het WK 2014 - de held in de penaltyreeks. Lees hier alle hoogtepunten nog eens rustig terug.