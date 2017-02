'Korotaev noemt Anelka ook wel arendsoog'

De 50-jarige Caanen sprak met Korotaev en Anelka een maand geleden in Dubai. ,,Toen ik Nicolas Anelka sprak, zag ik niet alleen iemand met een roemrijke voetbalcarrière, maar ook iemand met fascinerende ideeën over de ontwikkeling van voetbal.''



,,De start is in elk geval veelbelovend'', zegt de 50-jarige ex-coach van onder meer Beitar Jeruzalem, Metalurg Donetsk en Aris Limassol. ,,Hij is naar mijn idee goed in staat om talent in een vroeg stadium te ontdekken. Hij kan door spelers heen kijken. Aleksei noemt hem ook wel 'arendsoog'.''



Anelka gaat zijn volledige tijd aan Roda JC besteden, al gaat hij niet wonen in Kerkrade. ,,Nee, hij heeft een appartement in Maastricht gehuurd. Dat kan ik wel begrijpen. Hij heeft in grote steden gewoond. Behalve in staat zijn om te werken, moet hij zich ook comfortabel voelen. Hij vond Kerkrade wel leuk, maar hij gaf de voorkeur aan Maastricht.''