Koster begint bij Ajax aan 'traineeship'

Koster speelde in haar voetballoopbaan bij onder meer AZ, Sky Blue FC in de Verenigde Staten, Telstar en de afgelopen vijf seizoenen bij Ajax. ,,Ik wilde graag betrokken blijven bij de club. Ik ben hier in 2012 binnengekomen en voel me vanaf het begin thuis. Ik vind het mooi dat Ajax het vrouwenvoetbal een plek heeft gegeven binnen de club.''



De voetbalster is nieuwsgierig naar de verschillende afdelingen van de club zoals sponsoring en evenementen. ,,Ook bij de vrouwenafdeling en in het management van de club zal ik meelopen'', zegt Koster die deze week ook bekendmaakte dat ze zwanger is van haar tweede kind. ,,Ik hoop zo te leren, mee te denken binnen de club en te bepalen wat ik zelf het allerleukst vind.''