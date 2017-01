Kristoffer Peterson voor 2,5 jaar naar Heracles

Peterson is afkomstig van FC Utrecht. Woensdagavond viel hij nog in, in het bekerduel tegen Cambuur. In die wedstrijd miste hij in de noodzakelijke strafschoppenserie de beslissende penalty.



Peterson verliet in januari 2011 zijn vaderland om zich aan te sluiten bij de voetbalacademie van Liverpool. Twee jaar later werd werd hij uitgeleend aan Tranmere Rovers. In 2014 werd hij met hoge verwachtingen overgenomen door Utrecht. Hoewel hij in zijn eerste seizoen tot 29 duels kwam, wist hij in Utrecht nooit zijn belofte helemaal waar te maken. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Roda JC.