Kunstgras, een open zenuw

AD-columnist Sjoerd Mossou over het pamflet tegen kunstgras in de eredivisie. ,,Of Wesley Sneijder en Arjen Robben het initiatief mede wilden dragen als huidige Oranje-aanvoerders? Graag!"

Het grote pamflet tegen kunstgras in de eredivisie, vandaag in deze krant, begon met twee simpele appjes. Het was nog vroeg op de woensdagochtend, mijn dochter van twee lag nog lekker te tukken, toen twee ex-aanvoerders van Oranje een vrijwel identiek berichtje stuurden.



Vrij vertaald: ‘En nu de druk erop houden! Weg met dat kunstgras!’



Mark van Bommel en Ruud Gullit hadden allebei een column over kunstgras (en aanstaand KNVB-voorzitter Jan Smit) gelezen blijkbaar. Ze reageren lang niet op elk stukje in de krant, vrijwel nooit zelfs, maar blijkbaar was hier sprake van een open zenuw.



Toen ik ze een uurtje later opbelde, kwamen de spetters speeksel door mijn telefoon gevlogen. Briesend begonnen Gullit en Van Bommel aan een woedend betoog over kunstgras, volledig los van elkaar, alsof ze op een kansel een enorme menigte stonden toe te spreken.

Quote Briesend begonnen Gullit en Van Bommel aan een woedend betoog over kunstgras

Kunstgrashater

Ik probeerde soms wat terug te zeggen, maar dan was Gullit alweer aan zijn volgende zin begonnen, fulminerend dat hij het verdomme altijd al had gezegd, vele jaren terug al, in columns en op televisie, tsjongejonge, niet te geloven gewoon: weg met die troep!

Nu behoort kunstgras niet tot de grote wereldproblemen, dat begrijpt de meest doorgewinterde kunstgrashater ook nog wel. Voor amateurclubs is het hartstikke praktisch bovendien.



Even los van de complexe blessurediscussie of die verdomde gifkorreltjes: je kunt er vaker en beter op trainen dan vroeger, toen we van oktober tot eind mei op moddervelden stonden te hannesen.



Maar zelden troffen we zoveel eenduidigheid onder trainers, topvoetballers en ex-topvoetballers over één specifiek onderwerp: kunstgras in de eredivisie. Zeven (!) kunstgrasvelden liggen er in onze belangrijkste profcompetitie, het ene nog hemeltergender dan het andere. (En dat in een land met een geweldig grasklimaat nota bene.)

Quote Hoe moeilijk kan het in vredesnaam zijn, stelletje ver­ga­der­tij­gers?

Vloedgolf

Vanaf het moment dat we een breed gedragen pamflet overwogen, leek er welhaast een vloedgolf te ontstaan. 99,5 procent van iedereen die we benaderden in de voetbalwereld, stak zonder enige terughoudendheid zijn duim omhoog. Of Wesley Sneijder en Arjen Robben het initiatief mede wilden dragen als huidige Oranje-aanvoerders? Graag!



Vrijwel iedere voetballer, iedere trainer, iedere echte voetballiefhebber wil dat het probleem wordt opgelost – en snel. Hooguit de mensen die zelf bij een kunstgrasclub werken, of lange tijd werkten, stelden zich politiek of terughoudend op. Verder was de gehele Nederlandse voetbalwereld unaniem in zijn oordeel.

Geen ruimte voor excuses

Er is geen tijd en ruimte meer voor excuses. Dat de sleutel hem zit in een herverdeling van televisiegeld, weet iedere jandoedel zo onderhand wel. Het is alleen onvoorstelbaar dat al die clubdirecteurtjes, KNVB-bobo’s en bestuurdertjes er maar niet in slagen die sleutel in het sleutelgat te draaien.



Geen kunstgras meer in de eredivisie, elke club een reële vergoeding om jaarlijks een goed veld te onderhouden, allemaal wat water bij de wijn in het belang van de eredivisie.



Hoe moeilijk kan het in vredesnaam zijn, stelletje vergadertijgers?