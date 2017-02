Kunstgras kan een cruciale rol spelen in titelrace

Nummer twee Ajax presteert historisch gezien erg sterk op kunstgras (W25-G7-V1). Het verloor in de eredivisiehistorie slechts één keer op kunstgras: tegen FC Dordrecht in de laatste wedstrijd van het seizoen 2014/15. Sindsdien is zijn de Amsterdammers alweer elf wedstrijden op rij ongeslagen op kunstgras. In deze periode werd in slechts één wedstrijd niet gewonnen, vorig seizoen in Kerkrade tegen Roda JC.



Met 82 uit de maximaal te behalen 99 punten komt dit voor Ajax neer op een percentage van 83 procent.



Wat ook opvallend is, is hoe vaak Ajax de laatste seizoenen de nul houdt in wedstrijden op kunstgras. In liefst acht van de laatste elf wedstrijden hield Ajax het doel schoon, wat precies twee keer zo vaak is als de concurrentie.