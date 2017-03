Kuwas heeft keuze tussen Oranje en Curaçao nog niet gemaakt

Vakantieganger

'Hey vakantieganger, lekker kleurtje hoor.' Brandley Kuwas lacht, zijn ploeggenoot Brahim Darri is al de zoveelste die hem aanspreekt op zijn trip naar het eiland in de Caraïbische Zee. De aanvaller van Heracles is net terug van zijn trip. Hij speelde er een oefeninterland tegen El Salvador en nog twee onderlinge duels. ,,We trainden in de ochtend en de middag. Die tweede training was bijna niet te doen, zo warm, het was er zo'n dertig graden en dan op kunstgras. Er stond een bak water met ijs naast het veld, soms rende ik er tien keer naar toe om mijn voeten erin te doen. Met schoenen en al, anders krijg je blaren.''

Quote Die tweede training was bijna niet te doen, zo warm, het was er zo'n dertig graden en dan op kunstgras Brandley Kuwas

Partybus

Kuwas stond op het veld met jongens als Leandro Bacuna, Cuco Martina, doelman Eloy Room en Darryl Lachman. ,,Het niveau op de trainingen was daardoor hoog. De eerste vijf dagen waren heel serieus, hebben we hard getraind. De laatste paar dagen was er meer ruimte voor plezier. Dat is de cultuur, het gaat allemaal wat relaxter. We gingen ook met een partybus naar de trainingen en de wedstrijden. Muziekje op, lekker dansen en met elkaar kloten. Ik heb ook andere leuke dingen gedaan. Ben bij mijn opa en oma geweest, die had ik tien jaar niet gezien, ik was helemaal gelukkig. We hebben veel foto's gemaakt.''

Quote We gingen ook met een partybus naar de trainingen en de wedstrijden. Muziekje op, lekker dansen en met elkaar kloten Brandley Kuwas

Volledig scherm Brandley Kuwas. © Photo News

De keuze

Het gevoel bij het land van zijn ouders en grootouders, dat komende zomer voor het eerst meedoet aan de Gold Cup, is heel goed. Desondanks gaat hij nog niet beslissen over zijn toekomst: Nederland of Curaçao. ,,Ik stel het uit zolang ik kan. Ik heb nog twee maanden voor ik het echt moet weten. Danny Blind is ontslagen, dat was de bondscoach die me belde om te zeggen dat ik een optie was voor Oranje. Wie weet vindt de volgende bondscoach dat ook, misschien niet. Er zijn nog veel vraagtekens, dus ik wacht zo lang mogelijk.''

Quote Ik stel het uit zolang ik kan. Ik heb nog twee maanden voor ik het echt moet weten Brandley Kuwas