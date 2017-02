Lamprou kon topsalaris verdienen bij Willem II

,,Ik heb alles gedaan wat in mijn mogelijkheden lag om Kostas voor onze club te behouden", stelt Mathijsen in een reactie. ,,Hij zou tot de drie bestbetaalde spelers in de selectie gaan behoren." Mathijsen heeft een indringend gesprek gevoerd met Lamprou naar aanleiding van diens uitspraken in de krant. ,,Ik had liever gehad dat hij met zijn grieven naar mij was gekomen."



Lamprou heeft de ultieme aanbieding van Willem II om zijn contract te verlengen afgewezen. Hij gaat er niet vanuit dat de besprekingen opnieuw zullen worden geopend. De Griek stond bij alle competitiewedstrijden van Willem II (op één na, hij was geschorst) onder de lat sinds zijn komst naar Tilburg ruim tweeënhalf jaar geleden.