Lamprou traint al mee met Ajax

Nieuw toe­schou­wers­re­cord voor Oranje Leeuwinnen

9:59 De ontmoeting tussen Nederland en Engeland in de halve finale van het EK gaat op voorhand al de geschiedenisboeken in. De wedstrijd in de Grolsch Veste van Enschede is uitverkocht, wat betekent dat er donderdag zo'n 30.000 toeschouwers in het stadion zitten. Daarmee wordt het de drukst bezochte vrouwenvoetbalwedstrijd ooit.