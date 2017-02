Langeler blijft bondscoach Jong Oranje

Nijhuis leidt topper tussen Feyenoord en PSV

13:01 Scheidsrechter Bas Nijhuis heeft zondag de leiding over de topper in de Eredivisie tussen Feyenoord en PSV. Hij wordt in de Kuip geassisteerd door Rob van de Ven en Charl Schaap, terwijl Ed Janssen de vierde man is.