Lex Immers: Voor mij was er maar één keuze

Lex Immers leverde financieel flink in om weer bij ADO te kunnen voetballen. ,,Maar liefde speelt een grotere rol dan geld’’, sprak de 31-jarige middenvelder die vanavond voor twee jaar tekende bij zijn oude club. ,,Voor mij was er maar één keuze mogelijk en dat was ADO.’’

Door Wietse Dijkstra

Nadat hij vorige week zijn contract had ingeleverd bij Club Brugge, was hij er snel uit met ADO. ,,Het ging heel vlug want ik vond alles goed’’, sprak de Hagenaar bij zijn presentatie. ,,Ik ben een tijd bij ADO weggeweest, maar ben heel erg blij dat ik weer terug ben op het oude, vertrouwde nest. Het is lekker om thuis te komen. Het is een warm bad waar je in komt, een huiskamergevoel.’’

Dat gevoel werd versterkt door zijn familie die in groten getale was meegekomen naar de perskamer van het Cars Jeans Stadion. Vanwege hen keerde hij terug uit België. ,,Dat zijn de mensen waar je van houdt’’, wees Immers op zijn familie. ,,Ik zat zes dagen in de week in Brugge en was soms één dag in de week thuis. Of helemaal niet. Daar hadden we wel moeite mee. Daardoor wilde ik graag terug. Ik wilde dichter bij huis zijn.’’

Aanbiedingen van andere clubs – waar hij meer kon verdienen - liet hij lopen. ,,Als je transfervrij bent, gaan andere clubs naar je informeren. Je moet natuurlijk alle opties open houden, want als iets niet mogelijk is, is iets niet mogelijk. Maar uiteindelijk hebben we het toch voor elkaar gekregen dat ik weer lekker bij ADO mijn ding mag doen.’’

Dat de toekomst van ADO nog altijd onduidelijk is, neemt hij op de koop toe. ,,Ik ben teruggekomen omdat ik heel graag voor ADO wilde spelen. Alle dingen die hier verder spelen neem ik voor lief. Dat vind ik allemaal prima. Ik ben hier gekomen om te voetballen en niet over andere dingen te praten.’’

Als het aan Immers ligt, sluit hij zijn loopbaan bij ADO af. ,,Dat zou wel het mooiste zijn. Je weet nooit hoe dingen lopen, maar het is wel mijn intentie. Ik ben niet voor niets teruggekomen.’’

Volledig scherm © Angelo Blankespoor