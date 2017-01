Limburgse fiscalist leidt miljoeneninvesteerder naar Roda JC

Spil in de hele transactie is fiscalist Stijn Janssen, afkomstig uit het Limburgse Spaubeek en inmiddels werkend in Dubai. Hij is van oudsher een groot Roda-fan en benaderde de club na de zomer met de vraag of er interesse was in mede-investeerders. ,, Hij wilde op zoek naar investeerders in zijn netwerk en vroeg of hij kandidaten mocht aandragen als die zich aandienden,” zo vertelt Collard.

De euforie over de nieuwe investeerder is in ieder geval groot. Want Roda is niet over 1 nacht ijs gegaan en wilde koste wat kost Wang-perikelen voorkomen. Collard: ,,Naar aanleiding van die zaak zijn de regels veel strenger geworden. Wij hebben ons huiswerk goed gedaan en alles is in goed overleg met de KNVB gegaan. Korotaev is een voetballiefhebber en houdt van het spelletje. Hij is eigenlijk een jongere versie van Frits. Mensen met hart voor de zaak.”