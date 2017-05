LIVE: Ayoub breidt met steenharde kopbal voorsprong Utrecht uit

Utrecht-trainer Ten Hag loopt niet weg voor de favorietenrol. ,,Het is logisch dat we als favoriet worden gezien, want we hadden in de competitie een grote voorsprong op de rest. Maar in de play-offs begin je op nul. We hebben wel een goede kans om te winnen.''



Volgens Ten Hag reageerde de spelersgroep goed op het vertrek van Haller, die komend seizoen naar Frankfurt gaat. mmHet kan een thema worden, dat het afleidt van de play-offs. Maar iedereen was trots en blij voor Haller'', aldus Ten Hag tegen FOX Sports.