LIVE: Kansjes voor Go Ahead Eagles en Vitesse in matig duel

Zowel Sam Hendriks als Jarchinio Antonia staan op vijf Eredivisie-doelpunten dit seizoen, 1 meer dan de topscorer van het laatste Eredivisie-seizoen van Go Ahead Eagles (Alex Schalk, in 2014/2015). De laatste keer dat een speler van Go Ahead meer dan vijf doelpunten in een seizoen maakte was in 2013/2014 (Antonia (9), Erik Falkenburg (9), Marnix Kolder (7).