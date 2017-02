LIVE: Eagles zonder Duits in degradatiekraker in Kerkrade

Opluchting bij Vitesse: Kruiswijk fit voor Ajax

15:42 Trainer Henk Fraser noteert op weg naar Ajax een forse meevaller. Vitesse kan zondag tegen de Amsterdamse kampioenskandidaat beschikken over Arnold Kruiswijk. De Groninger is op tijd fit voor de wedstrijd in Gelredome (aftrap 14.30 uur). Normaliter is daarmee de puzzel van de trainer compleet.