LIVE: Eerbetoon aan Nouri voorlopig hoogtepunt bij FC Utrecht

Goedenavond, welkom in dit liveblog van FC Utrecht in de voorronde van de Europa League. Tegenstander is Valletta FC. De Utrechters spelen vanavond eerst uit. De return is volgende week donderdag in Waalwijk. FC Utrecht moet uitwijken naar het stadion van RKC omdat de eigen Galgenwaard in gebruik is voor het EK voor vrouwen.