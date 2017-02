LIVE: Feyenoord voert druk op en krijgt kansen, Twente countert

PSV schiet oud record van team-Hiddink uit de boeken

4 februari PSV heeft in Alkmaar vanavond een twaalf jaar oud clubrecord uit de boeken geschoten. Vorige week in Almelo bleef de ploeg al voor de 23ste keer in een uitwedstrijd in de eredivisie ongeslagen en evenaarde het het eigen record dat onder leiding van Guus Hiddink tussen maart 2004 en september 2005 werd neergezet.