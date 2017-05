NEC toont veerkracht in Emmen na snelle achterstand

Zondag volgt de return in Nijmegen, de winnaar van het tweeluik strijdt met FC Volendam of NAC Breda om een plek in de eredivisie voor komend seizoen.



NEC had onder leiding van interim-hoofdtrainer De Groot weliswaar de laatste twee competitiewedstrijden gewonnen, tegen AZ (2-1) en sc Heerenveen (0-2), maar dat bleek niet genoeg om de play-offs te ontlopen. Op basis van een minder doelsaldo eindigde de Nijmeegse ploeg onder Sparta Rotterdam op de zestiende plaats.



NEC beleefde in Emmen een beroerde start, want Alexander Bannink knalde de thuisclub binnen vijf minuten op voorsprong. Bannink mocht na een actie van Issa Kallon vanaf de rand van het strafschopgebied vrij aanleggen en passeerde doelman Joris Delle met een schot in de hoek. NEC ontsnapte voor rust aan een tweede tegentreffer. In de tweede helft trok de eredivisieclub de wedstrijd naar zich toe, via doelpunten van aanvoerder Gregor Breinburg, Jay-Roy Grot en invaller Taiwo Awoniyi.



Breinburg zag zijn stuiterende schot via de vingertoppen van doelman Dennis Telgenkamp en de binnenkant van de paal over de lijn rollen. Bij de treffers van Grot en Awoniyi werd de bal ook geschampt, waardoor Telgenkamp twee keer mistastte. Trainer Dick Lukkien van FC Emmen bracht in de slotfase de bonkige spits Género Zeefuik in, maar ook de oud-speler van NEC kon de opgelopen schade niet meer repareren.