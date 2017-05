LIVE: Roda JC zet MVV direct vast

Het heenduel in Maastricht eindigde donderdag in 0-0. Bij winst verzekert Roda zich dus van handhaving. Mocht MVV winnen, dan keren de Maastrichtenaren na zeventien jaar weer terug in de eredivisie. Bij een gelijkspel van 1-1 of hoger, trekt MVV eveneens aan het langste eind. Bij een 0-0 gaan we verlengen.



Overigens werd de wedstrijd van donderdag ontsierd door vechtende supporters. Laten we hopen dat we vandaag verschoond blijven van dergelijke taferelen.