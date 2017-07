FC Utrecht komt op Malta niet tot scoren

Door Yelle Tieleman



De Utrechters hadden in de eerste helft veel moeite met het stroperige veld en de warmte op het eilandje in de Middellandse Zee. Bij de aftrap was het nog 33 graden en die temperatuur zakte maar heel langzaam. Hoewel de formatie van trainer Erik ten Hag wel probeerde te voetballen, kwam dat er niet echt uit. Ayoub en Labyad zochten elkaar voortdurend, maar de combinaties eindigden meestal in balverlies. Ook de van Cambuur overgekomen Van der Streek kon niet overtuigen.



Valletta daarentegen probeerde het Utrecht vooral moeilijk te maken met opportunistisch voetbal. Het centrale duo van Utrecht werd bij afwezigheid van Leeuwin en de nog niet speelgerechtigde Dumic gevormd door Van der Maarel en Braafheid. Met lange ballen probeerde Valletta het kleine defensieve duo zo in de problemen te brengen. Na een kwartier leidde dat tot een grote kans voor Maximilliano Valesco, maar doelman Jensen kon redding brengen. Utrecht was via de nieuwe boomlange spits Simon Makienok een paar keer dreigend, maar grote kansen bleven uit.



Na rust, toen het enigszins was afgekoeld, probeerde Utrecht meer druk uit te oefenen op Valletta. Rechtsback Klaiber kon na een fraaie aanval hard uithalen, maar doelman Bonello kon redding brengen. Daarna bleven de kansen uit en ging er zowel bij Valletta als FC Utrecht veel mis. In de slotfase ging FC Utrecht met veel pressie voetballen. De wedstrijd kreeg overigens door het trieste nieuws rondom Ajacied Abdelhak Nouri nog een speciaal tintje. De spelers van Utrecht kwamen als eerbetoon hand-in-hand het veld opgelopen. Het mooiste gebaar kwam echter van het uitvak met daarin ongeveer 250 Utrechtfans. Zij zongen Nouri minuten lang toe. Het was hartverwarmend.



De return is op donderdag 20 juli in Waalwijk in een uitverkocht Mandemakers Stadion. FC Utrecht moet uitwijken naar het stadion van RKC omdat de eigen Galgenwaard in gebruik is voor het EK voor vrouwen.