LIVE: Kuyt op bank, Toornsta fit genoeg om te spelen

El Ghazi vanwege trans­fer­pe­ri­ke­len niet in actie tegen ADO

15:55 Ajax-trainer Peter Bosz stelt zondag tegen ADO Den Haag sowieso Anwar El Ghazi niet op. Ook als zijn aanstaande transfer naar het Franse Lille niet is afgerond. Volgens de trainer is de speler in zijn hoofd te veel bij de naderende transfer. Daarom trainde de buitenspeler ook niet mee met de selectie.