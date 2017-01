LIVE: Mendes botst met grensrechter tijdens warming-up

He­ra­cles-aan­winst Peterson kan al spelen tegen PSV

15:39 Samuel Armenteros liep vandaag bij binnenkomst in een streep af op zijn nieuwe ploeggenoot: Kristoffer Peterson (22). De Zweden kennen elkaar al jaren uit hun geboorteplaats Göteborg. ,,Sam belde me toen hij in de media las dat ik in de belangstelling van Heracles stond. Hij was blij, ik ook'', zegt de aanvaller.