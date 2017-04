Zwak NEC dieper in zorgen, Excelsior zo goed als veilig

Door Tim Niemantsverdriet



De voorzet van Khalid Karami was fraai, perfect op maat voor Mike van Duinen. De spits van Excelsior torende hoog boven de Nijmeegse defensie uit en knikte de bal met veel gevoel in de kruising. De zo belangrijke 0-1 van de Rotterdammers was een zeldzaam momentje van schoonheid in een verder onooglijke wedstrijd, gegijzeld door verlammende degradatiestress.



Weinig risico's, weinig kansen, veel fouten. Dat was de NEC - Excelsior tot op dat moment in een notendop. De bezoekers konden de tegenstander de genadeklap toedienen in de degradatiestrijd, terwijl voor de thuisclub - in elk geval tijdelijk - een plekje boven de gevreesde streep lonkte. Maar in plaats van vol voor de zege te gaan, waren beide ploegen vooral bang de tegenstander in de kaart te spelen met te aanvallend voetbal.



En zo rolde de bal bijna 60 minuten vooral wat heen en weer in het Goffert stadion, veilig op de eigen helft, in een veel te laag tempo. Druk van de tegenstander was er nauwelijks, maar toch ging het schrikbarend vaak fout bij ogenschijnlijk simpele inspeelpasses.



De grootste mogelijkheden waren voor Excelsior, weinig verrassend uit corners. Een laag rollertje van Ryan Koolwijk in de beginfase bereikte Stanley Elbers, volledig vrijgelaten op het randje van het strafschopgebied, maar de buitenspeler schoot naast. Na een kleine twintig minuten werd Henrico Drost verrast door een doorgekopte hoekschop. De bal belandde pardoes op het hoofd van de centrumverdediger, recht voor het doel, om vervolgens opnieuw naast te vliegen.



NEC kwam op zijn beurt niet verder dan enkele schoten van afstand, die geen van allen Excelsior-doelman Warner Hahn in de problemen brachten. Het veranderde heel even na die knappe openingstreffer van Mike van Duinen. Noodgedwongen wierp de thuisploeg de schroom wat van zich af. Het kreeg kansen via Julian von Haacke en invaller Ferdi Kadioglu, maar ontbeerde de kwaliteit om het Excelsior erg lastig te maken.



En zo kabbelde de wedstrijd vervolgens voort naar het laatste fluitsignaal, zonder dat het thuispubliek - lamgeslagen door een dramatische reeks van twaalf nederlagen in dertien wedstrijden - er nog eens massaal achter ging staan. Het was dat de zenuwen bij de Rotterdammers nog even opspeelden, waardoor het toch nog even gevaarlijk werd. Maar gescoord werd er niet meer.



En zo is Excelsior dicht bij direct lijfsbehoud. De kans dat NEC de nacompetitie kan ontlopen, is inmiddels nihil geworden. Niemand in Nijmegen die er nog in lijkt te geloven.