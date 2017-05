LIVE: FC Utrecht op weg naar stunt in kolkende Galgenwaard?

De enige dubbele ontmoetingen tussen deze teams buiten de reguliere eredivisie om kwamen in de bekerfinale in 1982. In Utrecht won de plaatselijke FC met 1-0 door een doelpunt van Jan Wouters, maar in de return zes dagen later won AZ met 5-1 in de Alkmaarderhout door een hattrick van Kees Kist en doelpunten van Kees Tol en Franz Oberacher. Willy Carbo scoorde voor Utrecht.