LIVE: Oranje tegen Engeland met zelfde basiself als tegen Zweden

De Nederlandse voetbalsters treden vanavond in de halve finale van het EK met Stefanie van der Gragt in de basis aan tegen Engeland. De centrumverdedigster is fit genoeg om te starten, nadat ze zaterdag in de gewonnen kwartfinale tegen Zweden (2-0) na rust in de kleedkamer was achtergebleven met knieklachten. Van der Gragt werd woensdagavond tijdens de afsluitende training in de Grolsch Veste getest en bleek daarbij voldoende hersteld om aan de aftrap (20.45 uur) te staan.



De centrumverdedigster, die Bayern München na het EK verruilt voor Ajax, krijgt de opdracht om Jodie Taylor van scoren af te houden. De Engelse spits is met vijf doelpunten de topscorer van het toernooi in Nederland.Bondscoach Sarina Wiegman stuurt hetzelfde elftal het veld in als zaterdag in Doetinchem tegen Zweden. Keepster Sari van Veenendaal en middenvelder Daniëlle van de Donk komen op het veld in Enschede heel wat ploeggenoten van Arsenal tegen, onder wie Taylor. Shanice van de Sanden speelt ook in de Engelse competitie, bij Liverpool, en Vivianne Miedema gaat na het EK aan de slag bij Arsenal.



Bij de Engelsen ontbreken de geblesseerde keepster Karen Bardsley en de geschorste Jill Scott. Zij maakte op het EK in 2009 de winnende goal namens Engeland tegen Oranje in de halve finale. Siobhan Chamberlain staat daarom in Enschede onder de lat, Fara Williams neemt de plek over van Scott op het middenveld.