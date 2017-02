LIVE: Sc Heerenveen krijgt meer grip, FC Utrecht blij met rust

Roda-trainer Anastasiou: Verzuimd te scoren

16:35 Zonder de meeste van zijn negen aanwinsten maakte Roda JC het Ajax zondag nog best lastig. Trainer Yannis Anastasiou baalde van de 2-0-nederlaag. ,,We hebben goed gespeeld,’’ oordeelde de Griek, die zijn ploeg vorige week nog met 4-0 had zien winnen van Excelsior, een concurrent in de strijd tegen degradatie. Een stunt tegen Ajax zat er niet in.