LIVE: Sparta met vijf wijzigingen tegen Willem II

Sparta speelt met liefst 5 andere spelers in de basis dan in het bekerduel met FC Volendam afgelopen dinsdag. Achterin spelen Janne Saksela en Bart Vriends voor Denzel Dumfries en aanvoerder Michel Breuer, op het middenveld is het Kenneth Dougall in plaats van Ryan Sanusi en voorin spelen Zakaria El Azzouzi en Loris Brogno in plaats van Paco van Moorsel en Iván Calero. Thomas Verhaar treedt vanavond als captain aan.



Michael Reiziger, die de geschorste Alex Pastoor vervangt: ,,Ze zijn wel fit. We hebben de mogelijkheden om anderen die nog frisser zijn te laten spelen. Dit is namelijk de derde wedstrijd in een week tijd.''