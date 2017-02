LIVE: Van Bronckhorst zet Kuyt op de bank tegen PSV

Ten Hag: Ik had er elf kunnen wisselen

25 februari FC Utrecht-trainer Erik ten Hag had het liefst elf spelers gewisseld in de rust van FC Groningen- FC Utrecht. Na het tweede bedrijf kregen alle elf spelers echter een schouderklopje van de coach, want Utrecht herstelde zich prima van een abominabele slechte eerste helft door een 2-0 achterstand om te buigen in een 2-3 zege.