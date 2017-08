LIVE: Willem II na rust op jacht naar de aansluitingstreffer

De statistieken spreken niet bepaald in het voordeel van het Willem II van coach Erwin van de Looi.



Willem II bleef puntloos in de laatste negen uitduels met FC Utrecht en scoorde in slechts drie van deze wedstrijden; de laatste Eredivisiezege van de Tilburgers op bezoek bij Utrecht werd geboekt op 16 april 2006 (1-4). o



FC Utrecht won vaker van Willem II in de Eredivisie dan van elk ander team (33 keer) en is daarnaast nog één treffer verwijderd van de honderdste Eredivisiegoal tegen de Tilburgers.



En Erwin van de Looi verloor als trainer zes keer van FC Utrecht in de Eredivisie (W1, G1), vaker dan van elk ander team.