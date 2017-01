Locadia staat te popelen na zeldzame liesblessure

Dat hij inzetbaar kan zijn bij Feyenoord-PSV (26 februari), is zeker niet uitgesloten. Locadia had vanaf eind augustus te maken met een zeldzame liesblessure, die ernstiger was dan zich in eerste instantie liet aanzien. Daarna liep hij tijdens zijn revalidatie een kniekwetsuur op. "Het voelt nu allemaal goed aan en ik hoop er snel weer bij te zijn."

PSV leek een derde titel op rij zondag na 80 minuten in het Philips Stadion te kunnen vergeten. In de tachtigste minuut scoorde Heerenveen-spits Ghoochannejhad zijn derde van de middag en met een 2-3 stand op de borden werd het heel stil op de tribunes. Wat volgde was misschien wel de spannendste ontknoping van het seizoen. Door doelpunten van Van Ginkel en Moreno in de 89ste en 90ste minuut wist PSV de wedstrijd alsnog te kantelen en in het spoor te blijven van Feyenoord en Ajax.

Mentaliteit

Matchwinner Moreno blikte gisteren terug op 'that crazy game'. Hij ziet een duidelijk verschil in mentaliteit in de ploeg na de winterstop. ,,Toen geloofden we er bij een gelijke stand vaak niet meer in. Nu hebben we wel de overtuiging dat we de wedstrijd na de tachtigste minuut alsnog kunnen winnen."