Luc Castaignos stapt over naar Vitesse

Verzoek goedgekeurd: FC Utrecht speelt 16 augustus thuis tegen Zenit

16:42 FC Utrecht speelt definitief eerst thuis tegen Zenit Sint-Petersburg in de play-offs van de Europa League. Die wedstrijd wordt woensdag 16 augustus om 18.00 uur gespeeld in stadion Galgenwaard. De uitwedstrijd in Rusland is vervolgens op donderdag 24 augustus.