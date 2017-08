Luuk de Jong op weg naar Bordeaux

De Franse club voerde goede gesprekken met de spits van PSV, maar De Jong zit er op dit moment in de wachtkamer omdat bij de Fransen eerst aanvaller Diego Rolan moet vertrekken. Deze Uruguayaan leek anderhalve week geleden al te willen meewerken, maar kwam daarvan terug. ,,Hij heeft nog één jaar doorlopend contract en wil dat uitdienen. Maar wij willen straks geen transfervrij vertrek van deze speler’’, stelde Bordeaux-trainer Jocelyn Gourvennec tegen Franse media.



De Jong, die nog een contract heeft in Eindhoven tot de zomer van 2020, staat zelf zoals bekend open voor een vertrek bij PSV en ziet de almaar sterker wordende Franse competitie als een interessant nieuw werkterrein. Het Duitse Hannover 96 is inmiddels afgehaakt voor hem. Die club trok deze week met de Braziliaan Jonathas een nieuwe spits aan. Jonathas speelde eerder ook even in Nederland bij AZ.