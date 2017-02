Lyon lijkt nog te vroeg te komen voor Vlaar

Door Nik Kok

Vanmiddag brak de 33-voudig international de groepstraining af. ,,Zoals afgesproken”, zegt trainer John van den Brom. ,,Maar of hij de wedstrijd daadwerkelijk haalt is de vraag. Ik durf het niet te zeggen. Hij moet eerst volledig meetrainen met de groep. Zo lang dat niet het geval is, is het ook geen optie voor donderdag.”

Volgens Van den Brom gaat het niet alleen om de wedstrijd tegen Olympique. ,,Het gaat om alle duels die we spelen. Als figuur in de groep ook. Hij is heel belangrijk voor ons.” De rest van de AZ-selectie is wel fit voor het treffen in de Europa League.