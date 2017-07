Manon Melis onder indruk: Ze kunnen dit EK winnen

Topscorer aller tijdenWaar zijn de ongeslagen leeuwinnen nog meer toe in staat dit toernooi? Het Nederlands vrouwenelftal won bij het EK alle groepswedstrijden en speelt zaterdag de kwartfinale tegen Zweden. Wat weten we na drie potjes? Maar vooral: waar kan dit eindigen?

Door Daniël Dwarswaard

Volledig scherm Manon Melis juicht op het EK 2009. © AP Manon Melis (30) was erbij, toen Nederland in 2009 de halve finale van het EK haalde. Niemand had eerder echt omgekeken naar het vrouwenelftal. ,,Het was toen even een hype. Heel even," zegt de oud-international. Met een lach: ,,Na twee dagen was dat over, hoor. Nu is dat anders. Bijna 2,5 miljoen mensen die de wedstrijd tegen België op televisie zagen. Een toernooi in eigen land brengt zoveel meer teweeg." Iedereen kijkt mee. ,,Misschien dat ze daarom tegen België ook de minste wedstrijd speelden. Er komt toch ook een beetje stress bij kijken op beslissende momenten. Ook omdat ze misschien de kijkcijfers van die eerste wedstrijden in het achterhoofd hebben. Maar drie keer winnen, dan is er volgens mij weinig reden om negatief te doen."

'Het wisselvallige moet eruit'

In de kwartfinale, zegt Melis, topscorer aller tijden bij Oranje (59 doelpunten in 136 wedstrijden), is er evenwel geen plaats voor de onrust die maandag en eerder tegen Denemarken in de ploeg sloop. ,,Dat wisselvallige moet eruit, want anders ben je gezien. Maar in een toernooi moet je ook wat geluk hebben. Over het algemeen heeft de ploeg mij wel overtuigd, maar op beslissende momenten zat het ook niet tegen."

Want dit toernooi kan iedereen bij de koffieautomaat of in de verjaardagskring zijn of haar gelijk halen. De één kan zeggen: Ik heb de laatste wedstrijd gezien en vond het niet veel. De ander: Bij de openingswedstrijd heb je toch gezien wat ze kunnen? Dat is het verhaal van de eerste ronde: over dit team zullen de meningen altijd uiteen blijven lopen. Vooral omdat de speelsters daar zelf aanleiding voor geven.

Feit is wel dat Oranje dus ongeslagen de kwartfinale heeft behaald. Waar kan dit eindigen? Melis: ,,Weet je, wat mij steeds opvalt is de energie waarmee wordt gespeeld. En ook de saamhorigheid. Dat is de basis. Wat dat betreft durf ik wel te zeggen dat Nederland dit toernooi kán winnen. Ook omdat er een paar echt in vorm zijn."

Martens en Groenen de uitblinkers

Lieke Martens vooral natuurlijk. Tijdens de wedstrijd tegen België werd een prachtige foto gemaakt. Na een passeerbeweging botsten twee Belgische vrouwen tegen elkaar op. De één wanhopig kijkend bovendien. De topvorm van Martens gevangen in één beeld. Met Jackie Groenen heeft Oranje er daar nog één van. Twee échte uitblinkers. Het is doorgaans de mal van een winnende ploeg.

Over dat duo hoeft bondscoach Sarina Wiegman zich geen zorgen te maken. De vraag zal het vervolg van het toernooi vooral zijn: is de rest van het elftal degelijk genoeg? En die andere kwestie: komt spits Vivianne Miedema nog los? Melis, zelf altijd levend voor goals: ,,Het loopt bij haar nog niet, maar één moment kan genoeg zijn om dat om te draaien. Het is nu eenmaal de lastigste positie in het elftal."

Massale opkomst

Los van de tactische en technische bespiegelingen heeft Oranje ontegenzeggelijk iets losgemaakt in het land. Kijk bijvoorbeeld ook naar de massale opkomst gisteren bij de training in Zeist. Nooit gezien bij een vrouwenelftal. Daniëlle van de Donk, middenvelder van Oranje, kan er maar slecht aan wennen, ook bijvoorbeeld aan de propvolle stadions. ,,Voor ons is dat allemaal nieuw. Dat levert enerzijds wel spanning op, maar anderzijds geeft het mij persoonlijk echt een kick. We moeten zorgen dat het laatste gevoel gaat overheersen in de kwartfinale. Dan is er een hoop mogelijk. Echt."

