Matchwinnaar Toornstra: In Ter Aar hoor ik niemand over de Coolsingel

Feyenoord leek in fases na rust wel met de handrem erop te spelen, alsof het de wedstrijd vooral berekenend trachtte uit te spelen. ,,Toch was dat niet de bedoeling,’’ aldus Toornstra. ,,Hooguit in de laatste vijf minuten zakten we iets in, maar daarvoor hadden we geen andere intenties dan voor rust. Het is ook gewoon te vroeg om te gaan rekenen. Het voetbal zal echt beter moeten dan vanavond, dat is wel duidelijk.’’