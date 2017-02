Menig jaagt in Zwolle op sportieve records

,,Onze eerste seizoenshelft was onder de maat’’, stelt de 21-jarige Amsterdammer. ,,Er is veel over gesproken met elkaar. Eerlijk en soms ook hard. De afspraken zijn helder, de onderlinge acceptatie is verbeterd; iedereen weet waar hij aan toe is. Het is ondenkbaar dat we volgend seizoen in de Jupiler League spelen. Goed voetballen kunnen we, dat hebben we de laatste weken aangetoond.’’



Met Menig voorop in de frontlinie. Waar ook centrumspits Nicolai Brock-Madsen zijn Deense dynamiet nadrukkelijk aanspreekt, was de Amsterdamse flankaanvaller in de eerste vier duels van 2017 betrokken bij drie doelpunten, net zo veel als in alle wedstrijden voor de winterstop. ,,Het tekent hoe goed ik in mijn vel zit’’, erkent Menig. ,,Ik heb veel gesproken met de trainer en hij geeft me vertrouwen.’’



Met vijf doelpunten is Menig ook clubtopscorer in Zwolle. Hetzelfde aantal doelpunten waarmee hij vorig seizoen afsloot bij PEC. ,,Vrijdag tegen NEC is belangrijk om een serie neer te zetten en echt wat afstand te nemen van de onderste plaatsen.’’ Het meespelen van Menig is niet in gevaar. Met een kuitblessure ging hij halverwege het duel met Sparta naar de kant. ,,Het is nog wat stijf, net als zondag, maar ik maak me geen zorgen. Ik kan spelen.’’