Meppelink vertrekt als hoofd jeugdopleidingen bij ADO

De 51-jarige oud-trainer was de afgelopen drie jaar verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van de Hagenaren. ,,Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging", zegt Meppelink vandaag op de website van de club.

Het vertrek is een weloverwogen besluit geweest. ,,Ik ben meer een bouwer dan een bewaker en heb het gevoel dat ik een goede en complete opleiding achterlaat", motiveert Meppelink zijn keuze.

,,We zijn verrast maar begrijpen de afwegingen die Rob voor zichzelf heeft gemaakt", zegt Jeffrey van As, manager voetbalzaken van ADO. ,,Rob heeft de opleiding weer smoel gegeven", voegt algemeen directeur Mattijs Manders daaraan toe.

Meppelink was twee jaar hoofdtrainer van ADO Den Haag, van 1998 tot 2000. Daarna werkte hij als coach bij RBC Roosendaal en als personal trainer bij het Engelse Swansea City. Hij was ook assistent-trainer van John van 't Schip bij Chivas Guadalajara in Mexico.