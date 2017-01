Miedema (20) op één na meest scorende Leeuwin

BMI: Alles is nu goed bij Oranje - zelfs met Robben

19:56 Bruno Martins Indi was na de veelbesproken EK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland al eens terug bij Oranje voor de oefeninterland met België in november. Maar toen wilde de verdediger weinig kwijt over de harde kritiek van bondscoach Danny Blind en aanvoerder Arjen Robben na zijn 'domme' rode kaart. In een interview met The Guardian gaat de aan Stoke City verhuurde Martins Indi er wel op in.