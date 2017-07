Miedema: Of ik veranderd ben sinds het WK? Zo! Nogal

Door Daniël Dwarswaard

Weet u het nog? Twee jaar terug speelden de voetbalsters van Oranje het WK in Canada. In een andere tijdzone, aan de andere kant van de oceaan. Spits Vivianne Miedema, toen net volwassen, werd gebombardeerd tot de hoop van de natie. Ging het over de Oranjevrouwen, dan ging het over Vivianne Miedema. Een nuchtere Drentse, driftig scorend altijd en overal.

Maar het WK viel tegen. Voor Oranje, voor Miedema. Ze scoorde niet. En dat is gek. Want Miedema maakte in 51 interlands 41 doelpunten. Nu, aan de vooravond van een nieuw groot toernooi in eigen land nog wel, schiet ze in de lach. ,,Of ik veranderd ben? Zo! Nogal. Nee, ik kan mezelf echt niet meer vergelijken met toen.’’

Ze is fitter, dat ziet iedereen. Maar in het hoofd kijken, is lastiger. Daarom de uitleg van haarzelf. ,,Ik ben nog steeds jong, hoor. En weet nog lang niet alles. Maar toen was ik achttien jaar, hè. Ik kreeg alles mee wat er gezegd en geschreven werd. Ik dacht: leuk om een beetje bij te houden. Maar dat is tijdens zo’n toernooi gewoon niet handig. Zeker als het niet loopt zoals je wilt.’’

Quote Miedema heeft een nuchtere inborst, passend bij haar Drentse geboortegrond. Stoïcijns vaak.

Miedema heeft een nuchtere inborst, passend bij haar Drentse geboortegrond. Stoïcijns vaak. Zeker vanaf de buitenkant. Letterlijk en figuurlijk haar schouders ophalend. De schijnwerpers maakten haar niet uit. Toen althans. Nu zegt ze: ,,Terugkijkend was dat best moeilijk. Het was natuurlijk ver weg van huis. Eigenlijk weet je helemaal niet wat je kunt verwachten. Inmiddels ben ik ouder en heb ik drie jaar bij Bayern München gespeeld. Wonend op mezelf, weg van huis. Dan verander je. Ik hoef straks tijdens het toernooi niet te weten wat iedereen vindt. Ik lees het niet meer. Bekijk het maar.’’

Pijntje hier, pijntje daar

Toch ook nog even over dat fysieke. ,,Ik voel me nu echt lekker. Op dat WK had ik net mijn eerste jaar bij Bayern achter de rug. Was gewoon gesloopt. Van vier keer per week trainen bij Heerenveen naar acht per week in München. Op een compleet ander niveau. Daar moest mijn lichaam aan wennen. Niet zo gek ook. Was gewoon niet fit. Pijntje hier, pijntje daar.’’

Genoeg over toen. Voor Oranje begint morgen het EK in eigen land tegen Noorwegen. Miedema wrijft in de handen. Ze heeft er zin in. Gewoon ongelofelijk veel zin in. Misschien ook wel omdat nu niet iedereen over haar praat. Tijdens de interviewsessies in de weken voor dit EK is het tafeltje van Lieke Martens bijvoorbeeld vaak net wat voller. Zij heeft een transfer gemaakt naar FC Barcelona. Martens geldt als potentiële smaakmaker voor de komende weken. Vrolijk dribbelen is haar handelsmerk.

En de gedeelde aandacht is best wel lekker, vindt Miedema. ,,Ik ben zelf anders geworden. Maar dat geldt eigenlijk voor heel het team. De meesten hebben een paar jaar in buitenlandse competities gespeeld. Lieke is ontzettend in vorm. Fijn voor het team, fijn voor mij. Veel mensen kennen Shanice van de Sanden inmiddels ook wel. Met haar opvallende lippenstift.’’

De aanval van Oranje is genoemd. De kenners zijn het er wel over eens dat dáár de kracht van dit Oranje ligt. ,,Lieke dus de dribbelaar en haar acties, Shanice die de turbo aan kan zetten. Ik moet dan het aanspeelpunt zijn en die balletjes er in leggen.’’

Het aankomende EK kan zomaar een hype worden in Nederland. Zo bezien is de wedstrijd morgen tegen de sterke Noorse vrouwen een o zo belangrijk vertrekpunt. ,,De poule met ook Denemarken en België is niet eenvoudig, hoor. Er zit geen makkie bij.’’ Maar als Nederland naar sport kijkt, zijn de nuances soms weg. Dan is het óf heel goed, óf heel slecht. En juist omdat het toernooi in eigen land is, klotsen de verwachtingen tegen de plinten op.

Volledig scherm Vivianne Miedema. © PRO SHOTS Quote Wij horen niet bij de top 3-favorieten. Zo simpel is het gewoon. Vivianne Miedema

Miedema vrij droog: ,,Wij horen niet bij de top 3-favorieten. Zo simpel is het gewoon. Het is niet realistisch om te zeggen: wij gaan ‘even de finale halen’. Maar dat is natuurlijk wel waar we voor gaan. We moeten zorgen dat we topfavoriet Duitsland ontlopen in de kwartfinales. Dan is de eerste opdracht duidelijk: eerste worden in de poulefase. Het enthousiasme kan veel met ons doen.’’

Energie

De poulewedstrijden zijn uitverkocht. In de Utrechtse Galgenwaard zitten tegen Noorwegen bijna 25.000 mensen. Spelen voor zo’n publiek is voor Miedema al even geleden. Dan moeten we toch weer terug naar Canada, toen Oranje in Montréal tegen het gastland voor meer dan 50.000 toeschouwers speelde. ,,Aantallen die ik bij Bayern München ook niet gewend ben’’, zegt Miedema.

,,Afgelopen seizoen was het record voor ons geloof ik 7000 man. Dan is dit wel even heel wat anders. Maar daar moeten we dit toernooi juist heel erg van gaan genieten. Het moet echt energie geven. Zo voel ik het in elk geval. En zo voelt iedereen het wel. Hopelijk helpt het ons naar iets heel moois. Je moet durven dromen.’’