Molenaar vroeg aan Pastoor: 'Deed je dat nou expres?'

Molenaar is benieuwd hoe zijn eerste divisieploeg ploeg het morgenavond gaat doen tegen Sparta. ,,We zijn momenteel in goede vorm maar Sparta zal voor meer weerstand vormen dan FC Eindhoven denk ik. In de winterstop speelden we al tegen een eredivisieclub. Toen verloren we van FC Utrecht maar vond ik dat we het toch goed deden."



Bij Volendam heeft iedereen het momenteel over de nieuwe parel uit de jeugdopleiding, Joey Veerman. ,,Hij is heel talentvol. Joey kan zich dinsdagavond mooi aan een groter publiek tonen."