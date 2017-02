Mopperende 'Lude' schiet FC Utrecht naar plek 4

Uitgerekend Andreas Ludwig schoot FC Utrecht naar plek 4, ten koste van SC Heerenveen (1-0). De Duitser speelde dit seizoen vaker niet dan wel, deed daarover afgelopen vrijdag nog zijn beklag in AD Sportwereld, maar vandaag was hij weer helemaal het mannetje in stadion Galgenwaard.



Door: Ard Schouten



We schrijven minuut 25. Sofyan Amrabat steekt de Duitser weg. 'Lude', zoals zijn bijnaam luidt, stormt op Heerenveen-goalie Erwin Mulder af. Waar iedereen een voorzet verwacht gaat de Duitser voor eigen geluk. Natuurlijk, want in de ene knal die volgen gaat zit zoveel frustratie. Hij had zich na een redelijk eerste seizoen in de Eredivisie een veel beter vervolg voorgesteld in zijn tweede jaar. ,,Je traint je elke dag kapot, om in het weekeinde weer op de bank te zitten. Dat is frustrerend. Kijk, als we tien duels op rij prima presteren - zoals laatst - snap ik het. Maar soms weet ik niet wat ik nog meer moet doen om te mogen spelen.''



Speelminuten, laat staan een basisplaats, waren hem amper gegund. Vanwege de moordende concurrentie op het Utrechtse middenrif vooral. En ook omdat de Duitser veel te wisselvallig presteerde om een basisplaats te kunnen eisen.



Vorige week tegen Go Ahead mocht hij weer eens opdraven vanaf de start. Met een assist bij de enige en winnende treffer als belangrijkste wapenfeit. Tegen Heerenveen, waar Ludwig de zieke Yassin Ayoub mocht vervangen, werd het allemaal nog mooier voor hem.



Galgenwaard explodeerde bij zijn goal. Ludwig zocht meteen de fans om zijn eerste eredivisiegoal van dit seizoen met hen te delen. Zijn vierde in totaal, waarvan de tweede tegen de Friezen.



De negentig minuten maakte hij niet vol. Want arbiter Kamphuis stuurde eerste Sam Larsson vroegtijdig naar de douches en daarna was Ludwig het haasje. Zodat hij de topper tegen PSV vanaf de tribunes moet bekijken. Weg basisplaats.