MVV laat thuis tegen Eindhoven kans op derde plek liggen

Ajax omzeilt klip in Arnhem en houdt druk op Feyenoord

16:23 Het is één van de zekerheden dit eredivisieseizoen: Davy Klaassen maakt het eerste doelpunt van de middag. Een indrukwekkende statistiek die de aanvoerder van Ajax vanmiddag in het Gelredome tegen Vitesse nog maar eens wat extra kracht gaf. Want ja, wéér was het de middenvelder die de 0-1 maakte. Van zijn competitietotaal van elf, zette Klaassen in negen gevallen zijn ploeg op voorsprong.