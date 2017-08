Naar Londen of Barcelona om te shoppen? ‘Nee, om te presteren’

Een goede indruk achterlaten op je eerste werkdag, het is niet elke voetbalman gegeven. Vraag het Louis van Gaal, die zich bij zijn entree bij Manchester United in een tamelijk uitdagend kleurig pak uitdoste: City-blauw. Of Piet Velthuizen. De doelman was amper in dienst bij het Spaanse Hércules en prompt miste hij de training. De verklaring: het skypen met zijn in Nederland achtergebleven hond was iets uitgelopen. In die zin zou je Steven Berghuis (25) misschien wel de ultieme nieuwe werknemer kunnen noemen. Althans, zo manifesteert hij zich vandaag onmiskenbaar, in en rond de Kuip. In voorkomen - babbeltje hier, fotootje daar - en in woord. ,,Ik ben zó blij om terug te zijn’’, zegt de afgelopen seizoen al gehuurde speler bij herhaling. En: ,,Als je eenmaal aan Feyenoord hebt geroken, blijft deze club voor altijd trekken.’’ Het mooie voor hem is: de liefde is wederzijds. Berghuis merkt het op een dag als vandaag niet alleen aan de hordes jongens en meisjes die hem, als een van de kampioenenmakers van afgelopen seizoen, nog altijd zichtbaar in de harten koesteren. Ook aan de wijze waarop de Rotterdamse clubleiding zich maanden voor hem inspande, nadat hij noodgedwongen terug moest naar Engeland. Technisch directeur Martin van Geel en coach Giovanni van Bronckhorst verzekerden Berghuis dat ze hem zouden terughalen, die 25-jarige buitenspeler, al moesten zij er te voet voor naar Watford komen. ,,Dat voelt voor elke voetballer natuurlijk fijn’’, zegt Berghuis nu, met een vierjarig contract op zak. ,,Iedereen wil gewaardeerd worden. En die waardering voel ik bij Feyenoord. Het klinkt gek na één jaartje hier te hebben gevoetbald, maar dit voelt echt als mijn plekkie. En dat gevoel hebben veel jongens. Je merkt gewoon aan alles dat het weer een seizoen wordt waarin we voor de prijzen kunnen gaan. Het niveau van de selectie is hoog, de nieuwelingen doen het prima en ik zelf ben eveneens vol vertrouwen dat we weer succesvol zullen zijn met Feyenoord. Lekker dus dat er tegen Vitesse meteen iets tastbaars op het spel staat. De Johan Cruijff Schaal is gewoon een prijs, klaar. En een prijs wil je als voetballer winnen.’’

Eitje

Vertrouwen, prijzen, winnen. Het zijn termen die lang niet per se in één adem werden genoemd met Feyenoord. Ruim anderhalf decennium lang was de club het eitje dat er in de schappen nog best begeerlijk uitzag, maar dankzij alle bestuurlijke en financiële problemen volledig bedorven was. Met het daaropvolgende sportieve trauma van dien. Maar in die dynamiek is veel veranderd. Daarvoor hoef je op een dag als vandaag alleen maar even langs de Kuip te wandelen.



Neem dat vertrouwen, een fenomeen dat doorgaans zo moeilijk in beelden is te vangen maar bij de landskampioen nu onmiskenbaar tot uiting komt. Je ziet het aan de wijze waarop trainer Van Bronckhorst zich, stelliger en flamboyanter dan ooit tevoren, presenteert. Aan het bombastische kampioensdoek dat fier over de stadion-­entree hangt. En aan de manier waarop een blond meisje van een jaar of acht verloren zoon Berghuis alvast eventjes vertelt waar hij over een maandje of tien staat: op de Coolsingel.



,,Best gek eigenlijk’’, zegt de aanvaller, geconfronteerd met de stelling dat zijn club tot afgelopen mei liefst achttien jaar moest wachten op de titel. ,,Deze club is zo groot, zo gigantisch. Je kunt je bijna niet voorstellen dat hier zo weinig gewonnen is de laatste jaren. En daarom voel ik me zo bevoorrecht dat ik deel heb uitgemaakt van de kampioensploeg. Een gevoel dat straks alleen maar sterker zal zijn, denk ik, naarmate ik ouder word. Want het blijft natuurlijk bijzonder. Waar vele toppers voor mij niet in zijn geslaagd, is mij wel gelukt. Een grote eer. En een prestatie die naar meer smaakt. Ik geloof echt dat de titel een aanzet is tot nog veel meer prijzen voor Feyenoord.’’