NEC opnieuw te sterk voor FC Emmen, NAC wacht in finale

De Nijmeegse club had donderdag al met 3-1 gewonnen bij de ploeg die in de Jupiler League als negende eindigde. Voor FC Emmen bleef een wonder uit. Het elftal van trainer Dick Lukkien had in De Goffert minimaal drie keer moeten scoren om de eredivisiedroom in leven te houden, maar Emmen kwam amper in de buurt van het doel.



NEC won opnieuw, dankzij een doelpunt na 25 minuten van Kévin Mayi. De Franse spits schoot de bal voorbij doelman Dennis Telgenkamp nadat verdediger Tim Siekman een voorzet van Gregor Breinburg had gemist. NEC strijdt komende week met NAC Breda om een plek in de eredivisie voor komend seizoen. Het eerste duel is donderdag in Breda, de return drie dagen later in Nijmegen. NAC bereikte de finale van de play-offs door FC Volendam over twee duels te verslaan (4-2). De Belgische spits Cyriel Dessers nam drie van de vier doelpunten voor zijn rekening.



NEC is onder leiding van interim-trainer De Groot bezig aan een sterke serie. De trouwe clubman nam een paar weken geleden de taken over van de ontslagen Peter Hyballa. Ondanks overwinningen op AZ (2-1) en sc Heerenveen (0-2) eindigde NEC op basis van een minder doelsaldo onder Sparta Rotterdam als zestiende in de eredivisie, waardoor de Nijmegenaren via de play-offs een langer verblijf op het hoogste niveau moeten afdwingen. Tegen FC Emmen kwam NEC eigenlijk geen moment in de problemen. De eredivisieclub drukte het verschil in kwaliteit twee keer uit in een zege.