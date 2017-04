NEC wil deze week al vervanger Hyballa

Pothuizen is niet volledig gediplomeerd als trainer. Volgens algemeen directeur Bart van Ingen is het de bedoeling om nog deze week een vervanger van Hyballa aan te stellen. ,,We zoeken intern en extern naar kandidaten, we houden alles opties nog even open'', liet hij bij Omroep Gelderland weten. Bij NEC beschikken Ron de Groot en Ernie Brandts over de benodigde trainerslicentie.